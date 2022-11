Morte David Rossi, Rizzetto: Dovere del nuovo Parlamento proseguire nella ricerca verità

“Come mi ero impegnato a fare, ho presentato alla Camera la proposta per l’istituzione di una nuova commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi. Tanti ancora i fatti su cui fare luce per continuare l’intenso lavoro svolto dalla Commissione istituita nel 2021, che ha dovuto interrompere la propria attività con la prematura fine della legislatura. Non possiamo disperdere gli importanti risultati conseguiti, che hanno attestato incongruenze e mancanze nelle investigazioni giudiziarie nel chiarire soprattutto le cause delle ferite riportate da David Rossi, non attribuibili alla caduta. Auspico che anche il nuovo Parlamento risponda positivamente alla richiesta di Fratelli d’Italia, altrimenti c’è il rischio che questo tragico caso diventi uno dei tanti misteri giudiziari italiani su cui non è stata fatta giustizia”.

Lo dichiara Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia.