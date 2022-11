4 Novembre: domani Presidente Senato a Sacrario Redipuglia

“Domani venerdì 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, prenderà parte alla cerimonia all’Altare della Patria alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e delle alte cariche civili e militari. Al termine dell’evento, il Presidente del Senato, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, si recherà al Sacrario di Redipuglia (Gorizia), dove l’arrivo è previsto alle ore 11. Dopo aver passato in rassegna il Reparto d’Onore, il Presidente La Russa percorrerà la Via Eroica fino al ripiano del Sacrario, dove deporrà una corona e renderà onore ai Caduti”.

Così in una nota il portavoce del Presidente del Senato.