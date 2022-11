4 novembre, Frassinetti: suo significato va spiegato agli studenti

“Le scuole portino i ragazzi al Sacrario di Redipuglia”

“Il significato del 4 novembre, data che celebra la vittoria dell’Italia nella Grande Guerra va spiegata ai nostri studenti. È una giornata di unità nazionale oltre che essere la festa delle Forze Armate.

Per capire bene il sacrificio di tanti soldati che sono caduti per la Patria sarebbe auspicabile che le scuole accompagnassero gli studenti al Sacrario di Redipuglia, dove riposano 100mila soldati italiani: sarebbe un modo per capire davvero il significato di quella guerra e per auspicare la Pace”.

Lo dichiara il sottosegretario all’Istruzione, Paola Frassinetti.