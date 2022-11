4 Novembre, Rampelli: indipendenza, libertà, sicurezza, valori da presidiare

“Con una guerra di invasione a poche centinaia di chilometri dall’Italia, mai come quest’anno la ricorrenza del 4 novembre si carica di significati importanti. Nell’anniversario in cui si celebrano la vittoria dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale e la conquista dell’indipendenza, il pensiero va agli eroi di ieri che hanno reso possibile questo traguardo e a quelli di oggi che ne hanno presidiato l’unità e il prestigio, nella libertà e nella sicurezza. Un ringraziamento alle Forze Armate, sempre in prima linea nell’affermazione di questi valori, in Italia e nel mondo”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.