Migranti, Sofo: Bene disponibilità Francia ad accogliere migranti Ong, ma difesa confini UE unica soluzione per non essere ostaggio di potenze straniere

“La disponibilità espressa dal governo francese ad accogliere parte dei migranti a bordo della Ocean Viking è sicuramente un segnale positivo, ma resta il fatto che la difesa dei confini esterni da parte dell’Unione Europea sia l’unica possibile per garantire la sicurezza non solo dell’Italia ma dell’Europa tutta”. Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr Vincenzo Sofo, membro della commissione LIBE al Parlamento europeo e responsabile della Consulta per il Mediterraneo di FdI. “Sebbene l’attenzione mediatica si sia concentrata sui casi delle Ong ferme a largo delle nostre coste, la notizia più rilevante è quella del peschereccio carico di 500 migranti egiziani e siriani partito dalla Libia in direzione Italia su mandato de generale Haftar. È evidente che sia un messaggio per ricordare come, a causa di politiche suicide da parte di UE e di governi a trazione della sinistra, la sicurezza delle nostre frontiere sia oggi nelle mani di forze straniere che usano i flussi migratori come arma di pressione, negoziazione e persino ricatto ponendo l’Europa in posizione di estrema debolezza. È fin troppo evidente, dunque, che l’unico modo per uscire da questa condizione sia mettere in campo un’iniziativa europea di difesa dei confini esterni e di stretta all’immigrazione clandestina, accompagnata a una contestuale azione diplomatica volta a stipulare solidi accordi con i paesi della sponda sud del Mediterraneo.”

Condividi