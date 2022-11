Cdm Energia, Procaccini: aumento estrazione gas italiano decisone strategica

“Esprimo soddisfazione per la decisione del Consiglio dei Ministri di aumentare l’estrazione di gas italiano, una scelta importante e strategica per l’Italia. Si tratta di una misura che consentirà al nostro Paese di avere a disposizione importanti quantità di gas certamente meno costoso di quello acquistato da paesi esteri. Il gas è fonte energetica fondamentale nel percorso di transizione verso le energie rinnovabili, un contributo prezioso per affrontare la crisi energetica del Paese. Strategica anche la decisione di chiedere ai concessionari di mettere a disposizione, nei prossimi mesi, rilevanti quantità di gas a prezzi calmierati per le aziende energivore del nostro paese”

Lo afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, responsabile ambiente ed energia del partito, commentando le decisioni adottate questa sera dal consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni.