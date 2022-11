Camera, Foti: impegno e passione per onorare questo incarico

“Nella mia vita parlamentare ho avuto capigruppo come Pinuccio Tatarella, Ignazio La Russa e Francesco Lollobrigida. Sicuramente un confronto impari, ma ci metterò tutto l’impegno e la passione politica possibile per onorare questo incarico. Noi ora siamo la parte integrante del governo, dobbiamo capire il mandato che ci hanno dato gli elettori e non possiamo deluderli. Ringrazio il presidente Giorgia Meloni e i miei colleghi di Fratelli d’Italia per la fiducia dimostrata oggi nei miei confronti. A loro la mia gratitudine e la promessa di continuare questo percorso insieme, con la coerenza e la lealtà che ci hanno sempre contraddistinto”.

Lo dichiara Tommaso Foti, eletto oggi nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.