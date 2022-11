“La vera militanza ripaga sempre. Con una esperienza maturata nell’arco di sei legislature, auguri a Tommaso Foti che adesso giunge meritatamente alla guida di Fratelli d’Italia alla Camera. Come ha ben detto il neo capogruppo, non ci saranno scorciatoie o furbizie da parte nostra, ma onoreremo quei banchi, facendo le misure necessarie per far ripartire il Paese”.

Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia.