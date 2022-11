Iran, Kelany: liberazione Piperno notizia confortante

“La liberazione di Alessia Piperno è un’ottima notizia e sapere che finalmente potrà riabbracciare i propri cari è molto confortante. L’epilogo felice di questa vicenda è frutto di un intenso lavoro diplomatico e occorre ringraziare, a partire dal presidente Meloni, il ministro Tajani e i nostri servizi di Intelligence che si sono prodigati per la buona riuscita dell’operazione. Questo tuttavia non deve farci dimenticare che in Iran la situazione è ancora molto difficile, in base alle stime dell’agenzia degli attivisti per i diritti umani iraniani ci sono quasi 15.000 cittadini tratti in arresto in ragione delle proteste. Occorre che la comunità internazionale si imponga affinché si ristabilisca il rispetto dei diritti umani e della libertà d’espressione”.

Lo dichiara Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia.