Ue, Berlato: bene lo stop europeo alle aziende estere sovvenzionate, più equità per le nostre imprese nel mercato interno

“Oggi al Parlamento Europeo abbiamo approvato legge per garantire che le aziende non europee rispettino le nostre regole in tema di sovvenzioni. Questo garantisce un regime di concorrenza più equo e permette di meglio tutelare le nostre imprese”.

Così in una nota l’eurodeputato di FdI- Ecr Sergio Berlato componente della commissione Inta.

“La normativa incarica la Commissione di stabilire se le sovvenzioni eventualmente ricevute siano distorsive e, in caso, di applicare misure per evitare che le imprese sovvenzionate o quelle che beneficiano di finanziamenti a basso costo approfittino del vantaggio competitivo sulle imprese dell’UE nella concessione di appalti pubblici. Attualmente non esiste un regime che regoli il sostegno concesso dai Paesi terzi alle aziende, mentre i Paesi Ue sono vincolati da norme rigorose in materia di aiuti di Stato. È un lavoro che abbiamo portato avanti in commissione Commercio estero e che finalmente è stata approvata dall’Eurocamera. Il lavoro di Fratelli d’Italia in Europa tutela le nostre imprese”.

