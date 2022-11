Bologna, Albano: inneggiano al rispetto per le donne, poi appendono fantoccio Meloni

“Decantano libertà e scatenano la violenza. Denunciano la violazione della libertà della donna e ostentano un fantoccio del Presidente del Consiglio Meloni appeso a testa in giù. Sono i collettivi studenteschi di Bologna, ieri sera. Non vedo possa esserci un’immagine più violenta, offensiva e lesiva dell’immagine femminile di questa. Questo non è manifestare per le proprie idee: è alimentare un clima di odio e di violenza. Un ringraziamento alle forze dell’ordine che stanno vigilando sulla sicurezza dei manifestanti. Urge una condanna unanime per questo ignobile gesto da parte di tutto il mondo politico”.

Lo dichiara Lucia Albano, deputato di Fratelli d’Italia.