Bologna, Malan: oscena esibizione di odio contro Giorgia Meloni

“L’esibizione di odio contro Giorgia Meloni a Bologna è oscena, raccapricciante e vergognosa, dove la sua effigie a grandezza naturale è stata appesa in piazza a testa in giù da gruppi sempre pronti a denunciare presunta intolleranza e pericolosità di altri. C’è chi irresponsabilmente alimenta odio e auspica violenza. Fra le motivazioni della macabra messinscena emerge la grottesca e disonesta interpretazione della legge anti-rave, secondo cui qualunque manifestazione con più di cinquanta persone sarebbe perseguita. Purtroppo abbiamo sentito questa assurda interpretazione da molti e c’è chi la prende sul serio. Leggiamo anche il comunicato delirante di un collettivo femminista che chiede – ‘molto più della legge 194’ sull’aborto, probabilmente vogliono l’aborto al nono mese o peggio come in alcuni luoghi certa sinistra chiede. L’efferatezza delle richieste e dei modi per evidenziarle si unisce all’ipocrisia di manifestarle solo ora che c’è un governo di centro destra democraticamente eletto. Occorre una condanna unanime delle forze politiche a questo tipo di azioni. Manifesto la più totale solidarietà, a nome di tutti i senatori di Fratelli d’Italia al presidente Giorgia Meloni”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan.