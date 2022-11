Bologna, Petrenga: silenzio assordante leader sinistra su intimidazioni a Meloni

“La mia personale solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per gli attacchi e le ignobili intimidazioni avvenute ieri ad opera dei collettivi della sinistra antagonista di Bologna. A distanza di ore registriamo un assordante silenzio dei leader della sinistra cosiddetta democratica, quando invece sarebbe dovuta essere immediata e unanime la ferma condanna di simili gesti. Siamo certi che il presidente Meloni non si lascerà condizionare e intimidire, ma andrà avanti con la sua azione politica in modo ancora più determinato”.

Lo dichiara la senatrice del gruppo Civici d’Italia Giovanna Petrenga, eletta nelle liste di Fratelli d’Italia.