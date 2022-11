Milano, sgombero ex liceo Manzoni, De Corato: al Viminale con Governo Meloni, da 15 giorni l’aria è cambiata. Continuano gli sgomberi di abusivi di ogni genere. Zero tolerance per delinquenti irregolari! La sinistra come sempre non pervenuta.

Questa mattina la Polizia ha provveduto a sgomberare l’ex Liceo linguistico Manzoni in via Rubattino 6 a Milano, ormai abbandonato da diversi anni. Queste le dichiarazioni dell’ex vice Sindaco di Milano, ora Deputato alla Camera, Riccardo De Corato: «E con questa mattina siamo a 4 sgomberi in pochi giorni! Ci voleva un Ministro degli Interni come Matteo Piantedosi per contrastare finalmente l’abusivismo ed il degrado che caratterizzano la nostra Milano, ed io lo ringrazio! Stiamo parlando dell’ex Liceo Manzoni, un Istituto ormai abbandonato da oltre 10 anni, ed in cui, secondo numerose segnalazioni che mi sono pervenute da cittadini della zona, sono presenti diversi immigrati. Per non parlare poi degli avanzi di cibo, dei cancelli sempre aperti e di numerose tracce di incendi. Infine, all’ultimo piano del suddetto istituto, sono presenti diversi minori stranieri fuggiti dalle Comunità dove si trovavano e che, puntualmente, delinquono in città! Se a Milano quasi la metà dei minori non accompagnati si rende irreperibile è perché ci sono luoghi come questo che si prestano a trasformarsi in rifugio. C’è voluto un ordine del Viminale, finalmente, per mettere in sicurezza l’area ed evitare la continua diffusione di degrado e microcriminalità, ma a Palazzo Marino nessuno sapeva niente? Ricordo al primo cittadino che in città ci sono 115 immobili abbandonati e dismessi, molti dei quali privi della necessaria messa in sicurezza per evitare appunto l’ingresso di intrusi. Il Sindaco Sala, come al solito, perché non interviene prima? E’ la città che lui amministra da 6 anni ma sembra che viva da tutt’altra parte»!

