“Sui migranti chiediamo un’unica voce da parte dell’Europa. Chiediamo che l’Italia non venga lasciata più sola in questa battaglia. Continueremo a fare la nostra parte ma in sinergia con tutti i Paesi dell’Unione Europea, chiaramente anche con la Francia, con cui vogliamo collaborare. Ci divide forse un’idea diversa, ma ci uniscono cultura, storia, tradizione”.

Così Manlio Messina, vice capogruppo alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia ai tg.