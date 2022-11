Iran, Amorese: solidarietà a studenti e donne in rivolta

“Fratelli d’Italia non smette di rivolgere la sua attenzione alla situazione del popolo iraniano. In particolare la nostra solidarietà va ai giovani studenti e a tutte le donne, private delle libertà fondamentali, che ogni giorno cercano di difendere i propri diritti dall’oscurantismo islamista. Senza paura si battono mettendo a repentaglio la propria vita come Hadis Najafi, uccisa nel corso degli scontri con le forze dell’ordine, icona di questa nuova rivoluzione culturale che proprio le donne hanno avviato. Noi siamo al loro fianco e di certo non prendiamo lezioni da chi in Italia si scopre femminista o paladino delle libertà a giorni alterni”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Alessandro Amorese.