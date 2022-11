Ong, Rampelli: codice di condotta redatto dall’ex Ministro Pd Minniti, spero in approvazione unanime

“Il codice di condotta per le navi Ong fu proposto dall’ex ministro dell’Interno del Partito Democratico Marco Minniti. Spero che tutto il Parlamento, opposizione compresa, sia d’accordo ad approvarlo per certificare delle regole che facilitino le operazioni di soccorso e impediscano altresì di scivolare in comportamenti tali dal favorire l’immigrazione irregolare. Salvare vite umane sì, foraggiare i trafficanti di esseri umani no. Spesso non vengono informate neppure le guardie costiere, altro tema che dev’essere codificato nel regolamento, così come sarebbe utile mettere in chiaro le fonti di finanziamento di cui usufruiscono per sostenere spese molto costose di acquisto del natante, manutenzione, personale marittimo, assistenti sociali, mediatori culturali, operatori sanitari e carburante”.

E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia interpellato sul regolamento per le navi Ong.