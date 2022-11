Vertenza Gnk, Rizzetto: garantire difesa e ogni spettanza ai lavoratori

“Una condotta responsabile della proprietà è presupposto fondamentale anche per il buon fine delle interlocuzioni nell’ambito di un tavolo ministeriale. In questo senso chiediamo il rispetto degli accordi siglati e l’adempimento di ogni spettanza a lavoratori e lavoratrici. Trovare delle soluzioni per favorire un processo di reindustrializzazione e salvaguardare i livelli occupazionali è nostra priorità. Anche gli strumenti del Pnrr devono essere l’occasione per rispondere a situazioni di crisi del genere affinché la strategia avviata sia da impulso non solo per l’economia ma anche per la difesa dei più vulnerabili”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro alla Camera.