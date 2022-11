G20, Antoniozzi: sinistra invidiosa attacca Meloni dopo successo di Bali

“Quello del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Bali è un successo che non ha precedenti: prima donna premier italiana e unica donna in un contesto internazionale. Un faccia a faccia tra la nostra leader e i grandi della terra, nonostante la delicata situazione, opacizzata certamente dalla guerra, che ha segnato il riavvicinamento tra Occidente e resto del mondo. Tanti i riconoscimenti e gli attestati di stima per le scelte, le competenze e le strategie del Governo italiano, che offuscano certamente le bassezze della sinistra che, ammettiamolo, con un po’ di invidia, attacca la scelta di Giorgia Meloni di essere madre nelle modalità che più ritiene opportune. Chiediamo alle opposizioni italiane di accettare con spirito sportivo, costruttivo e democratico, che tanto millantano, che il confronto avvenga sui contenuti, non su argomenti sterili, che poco interessano agli italiani”.

Lo dichiara Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia.