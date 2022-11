G20, Foti: successo storico Meloni, sinistra invidiosa senza idee

“Un successo prestigioso e senza precedenti, quello ottenuto dal presidente Giorgia Meloni al G20 di Bali. Grazie a lei, che ha rappresentato al meglio la nostra Nazione all’estero, l’Italia è stata messa al centro della politica mondiale. Incontri con i principali leader internazionali come Biden, Xi-Jinping e Modi cui Meloni unica leader donna ha tenuto testa, nei quali si è parlato di presente, di futuro e che hanno dimostrato come il governo italiano sia solido. Un governo italiano che finalmente ci riporta ad un ruolo internazionale di primo piano.

Alla faccia di una sinistra invidiosa, senza idee e argomenti che per mesi ha raccontato la barzelletta di un’Italia isolata con un governo di centrodestra e di un futuro precario per la nostra Nazione guidata da Meloni. Uno spettacolo sgradevole cui abbiamo dovuto assistere, in cui la stessa Meloni è stata addirittura attaccata per la sua decisione di portare sua figlia con sé a Bali. Eravamo abituati alla nostra opposizione, che in temi di politica estera si è sempre schierata dalla parte dell’Esecutivo per tutelare l’interesse nazionale. Ci siamo ritrovati una sinistra che pur di andare contro di noi, si è schierata dalla parte degli altri paesi.

Uno spettacolo indecente, che è stato fortunatamente e brillantemente oscurato dal successo di Giorgia Meloni”.



Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.