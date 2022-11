G20, Menia: successo indiscusso per Italia

“Il fatto che il G20 sia stato un successo per l’Italia è un fatto appurato, ed è motivo di grande vanto per la nostra Nazione. Peccato per una sinistra rancorosa che ha perso l’occasione di essere sopra le parti e mostrarsi, per una volta, dalla parte dell’Italia di fronte al mondo. La pessima scelta poi, di scegliere come argomento ‘d ‘attacco’ la decisione del Presidente del Consiglio di portare con sé la figlia, è stata a dir poco controproducente, se non addirittura ridicola. Si mettessero l’anima in pace: finalmente con Giorgia Meloni oggi c’è un governo capace in grado di far valere gli interessi nazionali dell’Italia a livello mondiale”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, vicepresidente della Commissione Esteri Roberto Menia.