G20, Messina: orgogliosi di essere rappresentati da Meloni

“Spiace notare becere argomentazioni sinistra per contrastarla”

“Si è concluso il vertice del G20 e il ruolo di primo piano svolto dall’Italia è sotto gli occhi di tutto il mondo. La prima donna presidente del Consiglio in Italia è stata anche l’unica donna seduta al tavolo dei leader internazionali. Spiace notare che invece di esaltare questo importante risultato nazionale, la sinistra abbia scelto di trovare le più becere argomentazioni pur di contrastare Giorgia Meloni arrivando ad accusarla di aver portato la figlia in questa importante missione professionale. Noi siamo orgogliosi di essere stati rappresentati da una mamma come lei”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Manlio Messina.