G20, Ruspandini: Italia ritorna protagonista della politica mondiale

“Al G20 di Bali l’Italia ritorna protagonista della politica mondiale. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e tutta la squadra di governo hanno avuto modo di confrontarsi con i leader delle grandi potenze sulle sfide di oggi e del futuro: dal dossier energia a quello del conflitto in Ucraina. La sinistra si metta l’animo in pace: altro che Italia isolata nel mondo con un esecutivo a guida Fratelli d’Italia. Finalmente gli italiani possono essere orgogliosi di un governo che si siede ai consensi mondiali alla pari per difendere l’interesse nazionale”.

Lo dichiara il deputato Massimo Ruspandini, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati.