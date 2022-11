G20, Trancassini: sinistra astiosa attacca Meloni come mamma

“La sinistra è permeata da un sentimento: gelosia nei confronti del presidente Giorgia Meloni. E come manifesta questo astio gratuito? Non tanto attaccando le sue posizioni e scelte politiche, benchè meno complimentandosi per il successo riconosciuto da tutti i leader mondiali al G20 che hanno espressamente chiesto di incontrarla in bilaterali, ma nel modo più infimo e squallido possibile: contestandole la scelta di come fare la madre. Ai colleghi della sinistra dico semplicemente di stare attenti a queste illazioni gratuite ed immotivate, che a loro fanno solo perdere consensi e ne fanno guadagnare sempre più al premier Meloni, in primis come donna e come mamma”.



Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia.