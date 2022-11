Immigrazione, Foti: torni al centro dell’agenda europea come la crisi energetica

“C’è un concetto di solidarietà un po’ strano. In teoria è stato approvato un meccanismo di redistribuzione, ma degli 88mila sbarcati ne sono stati accolti 112 in tutto. Oltretutto chi viene a farci la lezione cavalca una interpretazione scorretta del diritto marittimo. La presidente dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo ha sottolineato che il cosiddetto Pos, Place of safety, significa luogo di Sicurezza e non porto di Sicurezza e può anche essere la nave che presta soccorso. Nel momento in cui si conclude il salvataggio, cessa lo stato di pericolo e l’obbligo del soccorso. L’azione del governo italiano deve far sì che l’immigrazione torni al centro dell’agenda europea esattamente come la crisi energetica”.

Lo ha dichiarato in un’intervista al Giornale il capogruppo di Fratelli d’Italia,Tommaso Foti.