Autonomia, Sigismondi: ridicolo tentativo Pd di attaccare Marsilio. Con governo Meloni mai Regioni serie A e serie B

“È ridicolo il tentativo del senatore e coordinatore regionale del Pd, Michele Fina, di attaccare il presidente Marsilio che sul tema dell’autonomia differenziata ha sempre mantenuto un atteggiamento di massimo equilibrio. Marsilio, nello specifico, ha sempre invocato la cautela anche quando l’ex ministro del Pd per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, lavorava su una legge quadro in materia con il sostegno delle Regioni guidate dal centrosinistra. Condivisibile è la posizione del presidente Marsilio che sostiene come il testo possa trovare una soluzione di equilibrio all’interno della Conferenza Stato-Regioni, luogo di sintesi tra le esigenze di tutti i territori. Possono, dunque, stare tranquilli i rappresentanti del Partito Democratico che in questi giorni sull’argomento stanno tentando di gettare l’Italia nel panico, perché con il governo Meloni non potranno mai esserci riforme tese a creare regioni di serie A e altre di serie B. Anzi, il confronto sull’autonomia differenziata deve servire per ragionare su come l’aumento dei poteri alle Regioni possa essere strumento utile per riequilibrare i servizi su tutto il territorio nazionale, perché un disequilibrio al momento c’è ed è innegabile”.



Lo dichiara Etelwardo Sigismondi, il senatore segretario regionale di Fratelli d’Italia in Abruzzo.