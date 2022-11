Cultura, Tubetti: prossimi giorni incontro con ministro Sangiuliano su Biblioteca Statale Isontina

“Ho chiesto e ottenuto nei prossimi giorni un incontro con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per affrontare la questione della Biblioteca statale Isontina e sgomberare ogni dubbio sul futuro di un’imprescindibile istituzione culturale del Friuli Venezia Giulia, tanto dal punto di vista storico-culturale quanto a livello di eccellente servizio alla comunità. E questo in particolare in un momento cruciale che vedrà Gorizia direttamente coinvolta quale Capitale Europea della Cultura assieme a Nova Gorica”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Fracesca Tubetti, che insieme al gruppo di Fratelli d’Italia Gorizia ha ribadito a più riprese l’importanza del ruolo strategico della Biblioteca statale Isontina.