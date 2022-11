Dl aiuti, Marcheschi: da Governo Meloni altro segnale al mondo dello sport

“Il governo Meloni con il dl Aiuti Quater, nonostante il difficile momento economico del Paese, ha dato un altro segnale importante al mondo sportivo: le risorse stanziate a sostegno del mondo dello Sport aumentano da 50 milioni a 60 milioni. Dieci milioni di risorse aggiuntive a dimostrazione della massima sensibilità che questo esecutivo ha nei confronti di un settore come quello sportivo da sempre impegnato nel benessere delle nostre comunità e dei nostri giovani. Le società sportive, che soffrono oggi dell’aumento delle spese per bollette e manutenzioni, svolgono un’importante funzione sociale, e la sensibilità, unita alla già dimostrata attenzione espressa anche dal Ministro Abodi, sono la giusta base di partenza per il sostegno del settore sport. Ora attendiamo con fiducia la comunicazione del Ministero per lo sport e i giovani sulle linee programmatiche del governo in materia di Sport in programma per mercoledì prossimo al Senato”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi, a margine dell’Assemblea della Lega Nazionale Dilettanti di Calcio Toscana, svoltasi questa mattina al PalaWanny di Firenze alla presenza del Presidente nazionale Giancarlo Abete.