Rdc, Foti: sosterremo chi non può lavorare, gli altri andranno inseriti

“L’indebitamento pubblico è cresciuto di 400 miliardi negli ultimi quattro anni. Qualche riflessione va fatta: abbiamo la necessità di far correre il Pil. Il Pil lo si sostiene se la gente lavora. E noi lo abbiamo detto dall’inizio: continueremo a sostenere chi non può lavorare. Ma chi ha la “necessità” di lavorare deve essere accompagnato velocemente alla ricerca di un posto di lavoro. Non può essere lasciato a poltrire o a negare la possibilità di un inserimento”.

Lo dichiara Tommaso Foti, Capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia in un’intervista rilasciata al quotidiano Libero.