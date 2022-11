Manovra, Foti: Due terzi risorse contro caro energia

«Con la prima legge di bilancio volevamo dare un segnale chiaro. Mi sembra che ci siamo riusciti grazie a una manovra pensata partendo dalla realtà dei fatti. Il premier Meloni, come aveva già dimostrato con il decreto Aiuti da 9 miliardi, è una persona concreta e con i piedi per terra. Questa legge di bilancio va proprio in questa direzione: quasi due terzi delle risorse, circa 21 miliardi, vengono destinati ad alleviare gli effetti del caro energia per chi è più in difficoltà: famiglie e imprese».

Lo dichiara il Capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero.