De Priamo: Manovra di bilancio concreta e in tempi record. Aiuti a famiglie e imprese

“In appena un mese dall’insediamento il Governo ha varato una manovra di bilancio concreta e in linea con gli indirizzi manifestati in campagna elettorale. Aiuti alle famiglie e alle imprese per fronteggiare la crisi energetica, revisione del reddito di cittadinanza e tutela dei soggetti inabili al lavoro, sostegno alla maternità con agevolazioni per le donne sull’età pensionabile, tregua fiscale senza condoni. In poco tempo si è dato vita a una manovra che incide concretamente sulle tasche degli italiani e rende la misura della strada intrapresa dal Governo per il rilancio della nostra economia”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.