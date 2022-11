Equo compenso, Varchi: evitare proletarizzazione professioni

“Quella sull’equo compenso è una battaglia per evitare la proletarizzazione delle professioni. Come promesso in campagna elettorale, abbiamo ottenuto che il provvedimento in questione, che reca la firma del presidente del Consiglio Meloni, dopo lo stop a causa della fine anticipata della legislatura, riprenda il suo corso verso la definitiva approvazione. L’intento è quello di cogliere le sfide di questo tempo e rispondere con soluzioni pragmatiche e realistiche alle difficoltà di categorie professionali. Non promettiamo miracoli, ma certamente porteremo avanti gli impegni presi in campagna elettorale, a partire dalla necessità di compensi adeguati e riduzione delle tasse, per fronteggiare bassi guadagni e sistema fiscale a tratti iniquo per i professionisti”.

Lo dichiara Carolina Varchi, capogruppo in commissione giustizia e relatrice del provvedimento.