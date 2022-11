Lavoro, Rizzetto: Proficuo incontro con Ministro Calderone

“Oggi ho avuto un proficuo incontro con il Ministro del Lavoro, Elvira Calderone, sulle misure che saranno presenti nella legge di bilancio. Il nostro impegno si sta concentrando sulle politiche attive e in particolare sulla formazione per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Vogliamo intervenire sul reddito di cittadinanza per escluderne le storture. Riflessioni poi dedicate ad alcune misure a partire dal trattamento previdenziale Opzione Donna previsto in legge di Bilancio”.

È quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro alla Camera.