Manovra, Baldelli: Da Governo risposta concreta per Marche

“Con lo stanziamento complessivo di 400 milioni di euro il governo guidato da Giorgia Meloni ha mantenuto la promessa verso le popolazioni delle Marche colpiti dall’alluvione dello scorso 15 settembre. Una risposta concreta e immediata delle istituzioni – come mai era arrivata con i precedenti governi – ad un evento drammatico quanto eccezionale. Possiamo dunque sottolineare, con orgoglio, come la cinghia di trasmissione tra il governo regionale presieduto dal presidente Acquaroli e il governo nazionale a guida Giorgia Meloni stia dimostrando – con i fatti e non a parole – efficacia, rapidità, vicinanza alle famiglie e alle imprese marchigiane”.

Lo dichiara il deputato marchigiano di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli.