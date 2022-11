«In tempi record siamo riusciti a elaborare una manovra di sistema: non provvedimenti spot per piantare bandierine e accontentare i partiti, ma un intervento organico per dare risposte ai cittadini. E credo che abbiamo cominciato a darle, dalle tasse sul lavoro al reddito di cittadinanza».

Lo dichiara il Capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero.