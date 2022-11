Manovra, Foti: Rdc non è sussidio a vita, modifiche non saranno traumatiche

«Quello del Reddito di cittadinanza è un tema non solo economico, ma anche culturale. Era giusto dare fin da subito un segnale, in coerenza con quanto abbiamo sempre affermato in campagna elettorale: non si può pensare che si tratti di un sussidio a vita, non è così che era stato pensato. Le modifiche, in ogni caso, riguarderanno solo chi ha la possibilità di trovarsi un impiego. E il passaggio avverrà in modo tutt’altro che traumatico».

Lo dichiara il Capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero.