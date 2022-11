Manovra, Gardini: Bene Meloni, tempi record per aiuti a famiglie e imprese

“Bene Manovra in tempi record voluta da Governo Meloni. Con uno stanziamento di 35 mld guardiamo con realismo e lucidità a famiglie e imprese. Come promesso, i due terzi degli stanziamenti sono dedicati all’emergenza energia e al caro bollette. Ed inoltre: tutela del lavoro con il taglio del cuneo fiscale per favorire le assunzioni e ripensamento del rdc. Attenzione in particolare alle famiglie con congedo parentale, taglio iva al 5% su prodotti infanzia e aiuto concreto con un fondo per chi è in difficoltà. Al lavoro per rispettare gli impegni presi in campagna elettorale con gli italiani”.

Lo dichiara il vice capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia alla Camera Elisabetta Gardini.