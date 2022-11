Manovra, Lucaselli: Strada tracciata da Meloni fa ben sperare

“È stata una manovra coraggiosa che coniuga l’esigenza di tutelare i conti dello Stato con le risposte fornite a imprese e famiglie. La parte maggiore delle risorse è stata destinata al sostegno contro il caro energia, e si è intervenuti sul carrello della spesa con il taglio del cuneo fiscale che sarà graduale nei prossimi cinque anni e aiuta gli stipendi dei lavoratori aumentando l’abilità al consumo. Ci sono poi misure per famiglie con isee fino ai 20mila euro con una serie di agevolazioni come la card sociale o l’aumento dell’assegno unico familiare per nuclei con più di tre figli. La strada tracciata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni fa sicuramente ben sperare per il futuro”.

Lo dichiara Ylenja Lucaselli, deputato e capogruppo in commissione Bilancio di Fratelli d’Italia.