Manovra, Osnato: E’ equilibrio virtuoso tra varie esigenze

“La manovra del Governo Meloni è un equilibrio virtuoso tra varie esigenze degli italiani. Risponde alla necessità di contenere il caro energia, con uno stanziamento di oltre 20 miliardi di euro, alla volontà di operare per lo sviluppo produttivo e occupazionale della Nazione con oltre 6 miliardi di euro tramite l’ampliamento della flat tax anche incrementale, con la riduzione del cuneo fiscale e la decontribuzione per nuove assunzioni di donne, giovani e percettori del reddito. Inoltre tutela i più fragili con l’aumento delle pensioni minime, l’assegno unico, quota 103 per le pensioni e la social card. Viene poi sgombrato il campo dall’ipocrisia intorno al reddito di cittadinanza che avrà termine nel 2023, dopo aver accompagnato chi è in grado verso il mercato del lavoro con appositi corsi”.

Così Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera.