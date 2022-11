Manovra, Rotelli: Misure concrete che gettano le basi per il futuro

“Presentare una manovra di bilancio ad appena un mese dal giuramento è stata, per questo Governo, una prova concreta di serietà e pragmatismo. Si è data risposta alle principali criticità di questo momento storico, con il contrasto al caro bollette, il taglio del cuneo fiscale e i sostegni contro il carovita. Il tutto però senza tralasciare le famiglie e ripensando il RdC come misura di sostegno per chi ne ha veramente bisogno. Una manovra, insomma, che getta concretamente le basi per il futuro dell’Italia”.

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente della Camera.