Manovra, Trancassini: Grande risultato del Governo Meloni in tempi veloci

“Grande risultato per il Governo Meloni che, ad un mese dal suo mandato, approva in tempi veloci una nuova legge di bilancio. E’ un pacchetto di misure che guarda a tutti, famiglie ed imprese: contrasto al caro bollette, taglio del cuneo fiscale, assegno unico per i figli, sostegni contro il carovita, interventi sulle pensioni più basse, detassazione dei premi aziendali, incentivi alle aziende per le nuove assunzioni, interventi contro la concorrenza sleale. Staremo accanto a chi ha davvero bisogno, riducendo il carrello della spesa, ma ripensando il rdc, sbagliato per come costituito. Chi non può lavorare deve essere assistito dignitosamente. Il governo è dalla parte dei più deboli e lavoreremo assiduamente per raggiungere i nostri obiettivi”.

Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia.