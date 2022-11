MILANO, SALA SU BILANCIO, DE CORATO: «SINDACO SBAGLIA I CONTI, IN PARTICOLARE SU ATM, E SE LA PRENDE CON LA MELONI CHE HA FATTO UN MIRACOLO! IN POCHI GIORNI UNA MANOVRA DA 35 MILIARDI! NON SE LA E’ MAI PRESA CON I MINISTRI DEL PD CHE HANNO CREATO, IN PASSATO, I PROBLEMI CHE ORA DENUNCIA»!

Milano, 22 Novembre 2022 – Questa mattina Giuseppe Sala si è detto preoccupato per il Bilancio del comune, soprattutto per l’utilizzo del trasporto pubblico locale che è ancora limitato. Al riguardo è intervenuto l’ex vice Sindaco milanese, l’Onorevole Riccardo De Corato, che ha dichiarato: «Caro Sindaco, il Premier Meloni ed il nuovo Governo hanno fatto quello che, dal dopoguerra ad oggi, nessuno ha mai fatto prima! Una Manovra da 35 miliardi, realizzata in pochi giorni e con una portata storica, che è intervenuta sui problemi della nazione, sul caro bollette degli italiani ed a tutela delle fasce deboli. Abbiamo fatto delle scelte chiare, nel rispetto degli impegni che ci eravamo assunti in campagna elettorale dando risposte a tutto il nostro Paese. Questa legge di bilancio, è per noi un punto di inizio per lavorare anche su molti altri temi, che in questa legislatura ci proponiamo di affrontare. Il nostro è il Governo del fare, non dei tuoi amici che negli ultimi 10 anni non hanno fatto nulla! Tu lamenti il fatto che l’utilizzo del trasporto pubblico di Milano è ancora limitato, quindi dovrai fare un bilancio in cui saranno ridotti drasticamente i costi. Ma non ti domandi il perché la gente utilizza poco i mezzi pubblici milanesi? Prima punisci e ti accanisci contro le auto, con tutte le restrizioni che hai imposto negli ultimi anni, da area C ad area B, poi costringi le persone ad utilizzare i mezzi pubblici che, ogni giorno, vedono rapine, furti, violenze ed aggressioni di vario genere sia tra pendolari che nei confronti dei dipendenti ATM! Le persone – hai concluso l’On. De Corato– hanno paura ad utilizzare i mezzi pubblici milanesi e li evitano! Preferiscono, viceversa, utilizzare le proprie auto per gli spostamenti in città! A ciò, è dovuto l’utilizzo limitato dei tram e delle metrò! In queste ultime, ad esempio, ogni giorno vi è un problema! Oggi, per non andare troppo indietro nel tempo, i pendolari sono rimasti fermi per molto tempo a causa della mancanza di elettricità»!