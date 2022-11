Nutriscore, Caretta: iniziativa Ministro Lollobrigida difende interesse nazionale

“La risposta del Ministro Lollobrigida al Question Time di oggi dimostra come finalmente l’Italia abbia un governo patriottico, che ne tuteli l’interesse nazionale. Il Nutriscore è uno strumento pericoloso, che mette a repentaglio la tenuta dei nostri prodotti agroalimentari nei mercati stranieri. Ottima l’iniziativa delineata dal Ministro di riaprire una discussione in seno all’Unione europea per superare tutte le criticità in gioco e porre fine all’ipotesi Nutriscore, che altro non è che un sistema di etichettatura elaborato dalla Francia a tutela dei suoi interessi particolari.”

Condividi