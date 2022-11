Scomparsa Maroni, De Corato: E’ stato l’ideatore, da Ministro degli Interni, dell’operazione “strade sicure”, iniziata a Milano nel 2009, che portò più sicurezza nel nostro paese

Milano, 22 Novembre 2022 – In seguito alla scomparsa, odierna, di Roberto Maroni, l’Onorevole Riccardo De Corato lo ha voluto ricordare con queste parole: «Mi unisco al dolore della Famiglia di Roberto ed esprimo loro la mia massima vicinanza. E’ stato un politico serio ed appassionato, un perbene, ho avuto il piacere di collaborare con lui, quando era Presidente di Regione Lombardia, dal 2013 al 2018, dando in mio supporto in qualità di capogruppo di Fratelli d’Italia al Pirellone. Maroni, nel 2009 da Ministro degli Interni, fu il promotore dell’Operazione “Strade Sicure” che partì da Milano e si estese su tutto il territorio Nazionale. Ricorderò sempre Roberto come una persona che ha sempre mostrato un altissimo senso delle Istituzioni e che le ha servite con competenza, dedizione ed equilibrio».

