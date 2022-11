Equo compenso, Schifone: riforma fondamentale per professionisti con approvazione legge a prima firma Meloni

“Con Fratelli d’Italia al governo i professionisti avranno la riforma organica che aspettano da ormai troppo tempo sull’equo compenso: in commissione Giustizia è stata incardinata oggi la proposta di legge a prima firma del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo lo stop a causa della fine anticipata della legislatura. In questi anni logiche di mercatismo spinto hanno generato la cannibalizzazione del mercato del lavoro. Con l’approvazione della legge sull’equo compenso approveremo una riforma di dignità e di giustizia per i professionisti italiani”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Marta Schifone, responsabile nazionale del Dipartimento Professioni di Fdi.