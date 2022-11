Femminicidio, Zullo: istituzione Commissione atto concreto per debellare drammatico fenomeno

“L’istituzione di una Commissione bicamerale sul femminicidio dimostra la grande attenzione che questo Parlamento, all’unanimità, intende prestare nei confronti di questo drammatico fenomeno.

E’ un’azione concreta, che va oltre tutte le manifestazioni e le azioni di sensibilizzazioni esistenti che seppur importanti, non sono sufficienti a debellare un dramma quotidiano. Lo dobbiamo a tutte quelle donne che non ce l’hanno fatta e per tutte quelle che ancora combattono per salvarsi”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo, commentando l’istituzione di una Commissione d’inchiesta sul femminicidio, nonche’ su ogni forma di violenza.