“Per questa manovra patriottica Fratelli d’Italia è disponibile a un confronto aperto. Ciò dimostra come la maggioranza di governo non sia arrogante e che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attento alle indicazioni che possono venire anche da forze politiche che non la sostengono. Il confronto non è compromesso, non è cedimento”.

Lo dichiara al Tg1 il Capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti.