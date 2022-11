“La vittoria del consorzio Leonardo-Iveco per la fornitura di blindati Centauro 2 all’esercito brasiliano sulle concorrenti General Dynamics Land Systems e la cinese Norinco confermano l’eccellenza delle sinergie formatesi nell’industria italiana della difesa, anche questo è Made in Italy ed eccellenza in tutto il mondo”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro, Vicepresidente della Commissione difesa a Montecitorio.