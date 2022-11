“All’unanimità il Senato ha oggi approvato la creazione della commissione sul femminicidio con il chiaro intento di indagare sulle cause, fisiche e psicologiche, che spingono molte donne a rimanere vittime di uomini violenti. Alla commissione va il mio saluto e la disponibilità a collaborare per far si che questa piaga sociale e umana venga finalmente debellata dalla nostra nazione.”

Lo dichiara Giampietro Maffoni, senatore di Fratelli d’Italia e segretario di aula al Senato.