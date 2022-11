Violenza donne, Mennuni: emergenza va contrastata con forte intervento istituzioni

“Nella giornata della violenza contro le donne è bene sottolineare il passo in avanti con l’istituzione di una Commissione di inchiesta sui femminicidi che sono ormai una piaga sociale. Le istituzioni hanno il dovere di affrontare questa emergenza con forza e determinazione, affinché non restino solo parole, buoni propositi, ma si passi ai fatti. I maltrattamenti nei confronti delle donne rappresentano una pagina triste e orribile della società. Occorre migliorare l’applicazione del codice rosso, garantire la certezza della pena, rinforzare le strutture dedicate all’emersione del fenomeno della violenza domestica, e i servizi per le donne. A fianco dell’accoglienza, alla assoluta fermezza della reazione dello Stato verso chi si macchia di tali ignobili reati, va svolto un grande lavoro culturale, soprattutto con i giovani che devono capire il valore del rispetto. Non un giorno dunque, ma ogni giorno deve essere dedicato a combattere contro femminicidi e violenze”.

Lo dichiara la senatrice di FdI Lavinia Mennuni